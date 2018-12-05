انقرة ترفض محاولات واشنطن انهاء مسار استانا

تشاووش أوغلو: دعوة جيفري لإنهاء "مسار أستانا" ولدت ميتة

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن السوري، جيمس جيفري، إلى إنهاء مساري أستانا وسوتشي حول تسوية الأزمة السورية.

وقال تشاووش أوغلو في بروكسل، اليوم الأربعاء: "إن تصريحات جيفري حول مسار أستانا خذلها التوفيق، ولا أعتقد أنه عبّر عن رأيه الشخصي".

وأعلن المبعوث الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن تقترح عدم مواصلة المبادرة "الغريبة" المتمثلة في عمليتي سوتشي وأستانا، إن لم تثمر عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بحلول أواسط شهر ديسمبر الجاري.

ويوم الثلاثاء، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات جيفري، واصفة إياها بـ"غير المهنية وغير البناءة". وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي ألا مصلحة لها في الجهود التي تبذلها روسيا لتسوية الأزمة السورية.

يذكر أن الاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تم التوصل إليه خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير الماضي. وتتجه النية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، قبل نهاية العام الحالي، حسب تأكيد قمة اسطنبول حول سوريا، والتي عقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.