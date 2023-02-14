انقطاع أدوية السرطان بنسبة 50% في لبنان

قال جو سلوم نقيب الصيادلة في لبنان أن أزيد من 50% من أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية الأخرى غير متوفرة في الصيدليات.

وكشف سلوم أن قسما كبيرا من المرضى في لبنان يقومون بشراء أدويتهم من السوق السوداء بأسعار خيالية.

ووصل الحال بحسب نقيب الصيادلة في لبنان إلى أن المريض لا يجد دواءه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدلي الدواء إلا أن موعد انتهاء مدة صلاحيته قريبه أو انتهت مدة صلاحيته فيعطيه للمريض، معتبرا ذلك غير قانوني.

وأنفق لبنان حوالي 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية حيث كان معظمها يخزن أو يهرب إذ كانت عمليات التخزين الأساسي في أماكن غير الصيدليات، وفق سلوم.