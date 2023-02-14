روسيا: مقتل الحريري خسارة فادحة للبنان

وصفت وزارة الخارجية الروسية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأنه أحد أبرز زعماء لبنان وصديق روسيا، التزامن مع الذكرى 18 لاغتياله بالعاصمة بيروت في 14 فبراير .

وأشار البيان وزارة الخارجية في روسيا إلى أن الحريري لعب دورا هاما في تحقيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدموية والمدمرة في لبنان .

كما أشاد البيان في إسهام رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في إعادة إعمار لبنان عقب حقبة ما بعد الحرب.

ولفت البيان أن الحريري قام بزيارة روسيا أكثر من مرة حيث قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز وتطوير العلاقات الودية الروسية اللبنانية.

واعتبر الخارجية الروسية ما وصفته بـمقتل أحد قادة الشعب اللبناني الأكثر شعبية وهيبة في التاريخ الحديث أصبح خسارة فادحة لا تعوض للبنان وأصدقائه حول العالم.

من هو رفيق الحريري؟

ولد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في العام عام 1944 في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط، وثالث أكبر المدن اللبنانية بعد بيروت.

عمل حتى يستطيع إتمام دراسته الجامعية في كلية التجارة في جامعة بيروت العربية محاسباً قبل ان ينتقل بفضل اعلان في جريدة يومية إلى المملكة العربية السعودية في العام 1965.

كما عمل الحريري في حقل التدريس في المملكة السعودية ثم عاد الى تدقيق الحسابات مجدداً، قبل أن يضع له موطئ قدم في العام 1970 في عالم المال والاعمال مؤسساً شركة صغيرة سماها سيكونيست.

انطلق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بقوة عام 1977 عبر قبول تحد فيه الكثير من المغامرة من خلال اشتراكه مع شركة أوجيه الفرنسية في إنشاء فندق في الطائف خلال 9 أشهر، بعدما اعتذرت شركات كبرى عن قبول هذا التحدي في حينه.

ولاقى الحريري اول انجازاته الكبرى ويؤسس بعدها "سعودي اوجيه" المولودة من دمج سيكونيست مع اوجيه وليكسب بعدها في عام 1987 شرف الجنسية السعودية التي يعتبرها من أهم العلامات المضيئة في سيرته الذاتية.