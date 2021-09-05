انقلابيو غينيا يعلنون القبض على الرئيس وحل المؤسسات

أكدت القوات الخاصة الغينية الأحد، "القبض" على الرئيس، ألفا كوندي، و"حل" مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وأعلن أحد الانقلابيين، باللباس العسكري في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بدون أن يبثه التلفزيون الوطني، "قررنا بعد القبض على الرئيس ... حل الدستور القائم، وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

Guinea's president Alpha Conde has been arrested by the military. Earlier heavy gunfire was heard in the capital. #Conakry #Militarycouptinguinea pic.twitter.com/h9ZgQtipGo — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021

وبث الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضا عليه، فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة، ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن "المتمردين (أثاروا) الرعب" في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن "الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، و(القوات) الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".