انهيارات جديدة بصوامع مرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار (فيديو)

أفادت وسائل اعلام لبنانية بوقوع انهيارات جديدة في صوامع القمح في مرفأ بيروت الخميس، بالتزامن مع احياء الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.

ونقلت صحيفة "النهار" عن فوج إطفاء بيروت قوله ان "صومعتين ونصف صومعة وقعت اليوم في أرضها وغبارها تلاشى في الهواء".

وأضاف فوج الاطفاء أنّه "لم تحدث أيّ إصابة، إذ إنّ المرفأ فارغ من الموظّفين، وفوج الإطفاء المتواجِد في المرفأ قد أخلى مركزه الذي يبعد حوالي 240 متراً عن الأهراء، واتّجه إلى نطقة أكثر أماناً".

وقال موقع "النشرة" أن الانهيارات الجديدة التي وقعت في الجهة الشّمالية للصوامع، تزامنت مع وصول مسيرات شعبيّة إلى محيط مجلس النّواب لاحياء ذكرى الانفجار.

وذكر موقع قناة "الجديد" أن نسبة السقوط في الجزء الشمالي من الصوامع وصلت تجاوزت 98 في المئة.

وكانت السلطات اللبنانية أطلقت الأربعاء الماضي تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه

وبدأت بقايا الصوامع الضخمة في الانهيار هذا الأسبوع، إذ انهارت عدة صوامع يوم الأحد، وقال المسؤولون إن المزيد منها قد ينهار في أي وقت.

وكان الانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، قد اسفر عن مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص آخر بجروح.

والخميس، قال البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي إن انفجار مرفأ بيروت، قد يشكل جريمة ضد الانسانية، في حال تبين أنه عمل مدبر، مطالبا باجراء تحقيق دولي حول الكارثة، خاصة في ظل تجميد التحقيق اللبناني، وتسييس القضاء في البلاد.