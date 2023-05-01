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انهيار سقف قاعة احتفالات في السعودية

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 08:55
جانب من سقوط سقف قاعة احتفالات في الرياض
جانب من سقوط سقف قاعة احتفالات في الرياض

البوابه - انهار على حين غرة سقف قاعة مناسبات واحتفالات، في حي القيروان في العاصمة السعودية الرياض.

وبين المهندس المعماري تركي الحصيني أن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو"، لافتا إلى أن هذا هو أحد أسباب الانهيار.

وأضاف الحصيني في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية السعودية المحلية أن من المهم جدا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير بخاصة أن عدد زوارها يتراوح بين 200 و300 زائر.

 

 

موضحا أنه ومن خلال الفيديو الذي راج في الساعات الأخيرة فإن سقف شينكو حديدي حيث يوجد طبقة عزل عادية جدا.

وأضاف: "الكارثة في أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض يكون في سور حديدي".

 

كلمات دالة:الرياضاحتفالاتقاعة احتفالاتقاعة مناسباتالسعودية

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