انهيار سقف قاعة احتفالات في السعودية

البوابه - انهار على حين غرة سقف قاعة مناسبات واحتفالات، في حي القيروان في العاصمة السعودية الرياض.

وبين المهندس المعماري تركي الحصيني أن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو"، لافتا إلى أن هذا هو أحد أسباب الانهيار.

وأضاف الحصيني في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية السعودية المحلية أن من المهم جدا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير بخاصة أن عدد زوارها يتراوح بين 200 و300 زائر.

فيديو | انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض



المهندس المعماري تركي الحصيني: سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9tMY8MVgDq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

موضحا أنه ومن خلال الفيديو الذي راج في الساعات الأخيرة فإن سقف شينكو حديدي حيث يوجد طبقة عزل عادية جدا.

وأضاف: "الكارثة في أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض يكون في سور حديدي".