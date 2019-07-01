اهالي العيسوية يشيعون الشهيد محمد سمير بعد الافراج عن جثمانه

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 04:48
سلمت سلطات الاحتلال الجثمان عند مدخل بلدة العيسوية
سلمت سلطات الاحتلال الجثمان عند مدخل بلدة العيسوية

شيع الاف الفلسطينيون في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، جثمان المقدسي، الاسير المحرر محمد سمير عبيد، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة، بعد أن احتجزت السلطات الإسرائيلية جثمانه 4 أيام.

وكانت العائلة رفضت استلام جثمان الشهيد بالشروط الاسرائيلية القاضية بعدم اجراء جنازة له بالاضافة الى دفن جثمان الشهيد في ساعات المساء وبمشاركة 50 شخصا فقط ، وعدم رفع أي أعلام أو رايات خلال الجنازة، ودفع كفالة مالية تقدر بـ 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ العائلة للشروط المطلوبة

وسلمت سلطات الاحتلال الجثمان عند مدخل بلدة العيسوية، وسط تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية وانتشار على مداخل البلدة.

واستشهد الشاب الفلسطيني محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب مساء الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس.

 


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