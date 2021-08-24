اهالي درعا يعلنون النصر على الاسد والمليشيات الشيعية

اعلن المئات من اهالي درعا جنوب سورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي النصر على قوات النظام السوري والمليشيات الايرانية الداعمه له بعد ان فرض الاهالي شروطهم ومنعو قوات الاسد والايرانية من دخول المدينة

وقال الناشط ابراهيم نور الدين ان رتل عسكري يتبع للواء الثامن دخل الأحياء المحاصرة في مدينة درعا برفقة قوات من الشرطة الروسية لفض الاشتباك، وإيقاف القصف على الأحياء المحاصرة.

وذكر ان اللواء الثامن سيتسلم ملف التفاوض مع النظام بعد فشل التوصل لاتفاق بين لجان التفاوض التي تمثل الاهالي واللجنة الأمنية التابعة للنظام.

وياتي تسلم اللواء الثامن الذي يتكون من ابناء درعا الذين وقعوا تسوية مع قوات الاسد برعاية روسية عام 2018 بديلا عن الفرقة الرابعة وعناصر الحرس الثوري الايراني التي كانت تصر على اقامة حواجز داخل درعا البلد وهو ما يهدد بمجازر وتشريد ومهب بحق المدنيين

ايران سعت لافشال الاتفاق

وخلال الاسابيع الماضية سعت ايران ومليشياتها لاحباط اي اتفاق للحل السلمي بدرعا البلد والاحياء المحاصرة منذ ما يقارب أكثر من شهرين

على الرغم من المساعي والحلول التي تقدمها كافة الأطراف لحقن الدم، بعكس ما تتمناه إيران الطامحه لاكمال مشاريعها التوسعية انطلاقاً من جنوب سوريا وان كان على حساب دماء الاهالي

وتشير معلومات المعارضة السورية الى ان الخرق الإيراني وصل الى حد قصف مقرات تتبع للجيش السوري في درعا المحطة و اتهام المناطق المحاصرة والمعارضين كرسائل اشعال فتيل الازمة ومنع الوصول الى تهدئة

#عااااااااااااجل ==================

درعا البلد

بعد أن رأى العدو النصيري هتافات أهلنا وفرحتهم بالنصر بعد حصار مطبق دام أكثر من شهرين

أطلق الرصاص عليهم عند حاجز السرايا وسقط شهيد وعدة جرحى

وتجري حالياً اشتباكات بينهم وبين اللواء ٨

وقصف على البلد#معركه_الكرامه

مستمرة — المحامي محمد حسينFSG (@mohammd_19699) August 24, 2021