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اهالي ضحايا مرفأ بيروت ينددون بقرار وزير الداخلية بحماية اللواء ابراهيم

منشور 09 تمّوز / يوليو 2021 - 12:00
رفع الحصانة عن مدير الامن 
وزير الداخلية يرفض رفع الحصانة عن مدير الامن 

تظاهر اهالي ضحايا مرفأ بيروت وقطعو الطريق في محيط قصر عين التينة، تنديدا برفض وزير الداخلية اللبناني  محمد فهمي طلب قاضي التحقيق طارق بيطار في انفجار بيروت استجواب مدير الأمن العام  اللواء عباس إبراهيم وحسب تقارير لبنانية فقد اصطدم المحتجون مع قوات الامن .

 

مصادمات في عين التينة

واعلن أهالي الضحايا في بيان “نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقًا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب أو غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق”.

رفع الحصانة عن مدير الامن 

وأوضحت مصادر لبنانية، الجمعة، أن الدائرة القانونية بوزارة الداخلية أعدت ردا قانونيا حول ما جاء في طلب المحقق العدلي، وأشارت إلي أن الباخرة روسوس وحمولتها من  نترات الأمونيوم في المرفأ، قد تم وضع اليد عليها قضائيا ولا دور أو صلاحية للأمن العام.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القرار النهائي برفع الحصانة من عدمه سيصدر عن الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد رفع تقرير من اللجنة المشتركة خلال 15 يوما.

وتسبب انفجار ضخم نجم عن كمية هائلة من “نترات الأمونيوم” كانت مخزنة منذ سنوات من دون وقاية بمرفأ بيروت، في مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في أغسطس/آب من العام الماضي.

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