اهلا بـ هنية فقط: قيادة حزب الله ترفض استقبال خالد مشعل

كشف قيادي بارز في الجبهة العربية الفلسطينية عن رفض زعيم وقيادة حزب الله اللبناني استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يقوم بزيارة الى بيروت.

موقف دمشق وحزب الله من خالد مشعل

وتاتي الزيارة وهي الاولى لمشعل بعد 10 سنوات من مغادرته سوريا بعد ان اعلن معارضته للنظام السوري وساند المعارضة، كما تاتي على وقع الانفجارات التي هزت البرج الشمالي وتبعاتها الامنية ، والتي اودت بحياة 5 اشخاص.

وقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني والقيادي في جبهة التحرير العربية عمران الخطيب ان حزب الله اللبناني، شخصيات وأحزاب سياسية وبرلمانية وإعلامية،لا ترحب بوجود خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس ورفاقه في زيارتهم إلى بيروت ، ولسان حالهم يقول لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين

حلفاء دمشق لايرحبون بـ خالد مشعل

واشار الخطيب الى ان النائب والوزير السابق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب قد اعلن عن موقفه قبل ايام من خلال تغريده على تويتر قال فيها "خالد مشعل غير مرحب بك في بيروت"، وأضاف”إذهب وإلتحق بثورات الربيع العربي الإخوانية التي خربت الوطن العربي”، من جانب آخر قال العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، إن من خان الشام قلب العروبة النابض ودنس تراب غزة الشامخ برفعه علم ( الانفصال والاستعمار الفرنسي على كتفية)، في ذروة نشوته بانتصار عصابات الإخوان المتأسلمين في مصر المحروسة.

كما شن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل هجوم عنيف على خالد مشعل، وتساءل: لماذا هو في لبنان؟

وقال ابو فاضل: خالد مشعل طعن سوريا ولماذا هو في لبنان ؟ واعتبر ان مجيء خالد مشعل إلى بيروت هو أمر معيب بحق اللبنانيين الأحرار، وبحق الشهداء والجرحى والمعوقين والعائلات المنكوبة

خالد مشعل غدر بـ سورية

واشار عمران الخطيب عن ان سوريا قدمت لحركة حماس ما لم تحلم به ايا من فصائل المقاومة من حيث الدعم والاسناد وتسهيل التحركات والاتصالات والحماية على الرغم من التهديدات الاميركية لدمشق والتي حملها وزير الخارجية الاسبق كولن باول والذي اصر على طرد فصائل المقاومة من دمشق

واضاف الخطيب: رغم التهديدات الاميركية شديدة اللهجة والاجواء المتوترة بعد احتلال العراق، لم تتجاوب القيادة السورية للاملاءات الأمريكية رغم حجم التحديات والضغوطات والعقوبات على دمشق، حتى صدمت تلك القيادة بنقل مقر حماس من دمشق الى الدوحة والتي تمت بموافقة اميركية اسرائيلية كما ينقل عمران الخطيب عن تصريحات لوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم

تدخل احمد جبريل

عمران الخطيب يتحدث عن اقامة قيادات من حماس بوساطة من احمد جبريل زعيم تنظيم القيادة العامة الراحل، الذي اقنع القيادة السورية بان الحركة تسير في خط المقاومة ولا علاقة لها بتنظيم الاخوان المسلمين فاستجابت القيادة السورية لطلبه، الا ان مشعل - كما يقول الخطيب- طعن محور المقاومة وغادر دمشق بانتظار العودة اليها مع "الفاتحين"

حزب الله: اهلا بـ هنية فقط

وتفسر مصادر مطلعة استقبال حزب الله اللبناني ممثلا بزعيمة حسن نصرالله لرئيس المكتب السياسي السابق ورئيس الحركة الحالي اسماعيل هنية قبل اشهروتسهيل حركته، بان العلاقات مع حماس انقطعت عندما كان مشعل زعيما وقياديا فيها، وعندما غادر في السنوات الماضية ، اعاد الحزب الاتصال بالحركة الفلسطينية، واليوم بعودة مشعل الى المكتب السياسي فان الموقف القديم لحزب الله قد عاد.