اهم ما ستوفره محطة أكويو النووية التركية

حجزت تركيا بدعم ومساعدة روسية مقعدا لها في في قائمة الدول النووية، لتكون اول دولة في حلف شمال الاطلسي الناتو تدخل هذا المجال بمساعدة رسويا التي تعد غريمة الحلف الاول
وشيدت موسكو بواسطة شركةُ روس آتوم الروسية محطة أكويو التركية بكلفة عشرين مليار دولار وبقدرة 4800 ميغاواط اعتبرها في خطوة اعترتها الدول الغربية ضربة من واحدة من أقوى دول حلف الناتو بالنظر لتنامي العلاقات بين موسكو وأنقرة رغم التحذيرات
وفيما لم يحضر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الافتتاح لاسباب صحية، فقد اعتبر الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين المشروع بانه الاهم بين البلدين والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية في العالم وقال ان بلاده "تدخل اليوم بخطوات واثقة إلى مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، واصفا الحدث بالتاريخي" وشدد أن بلاده تلتزم بجميع المعايير والتوصيات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، وأعلن أن جميع وحدات الطاقة الأربع في محطة "أكويو" سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2028.
اهم ما ستوفره محطة أكويو التركية
- المحطة بداية للعصر النووي في تركيا.
- المحطة ستنتج الطاقة الكهربائية لتركيا لمدة 80 عاما
- ستوفر 10% من احتياجات تركيا من الطاقة
- مشروع محطة "أكويو" هو أحد أفضل الأمثلة على التفاهم المتبادل طويل الأمد بين روسيا وتركيا.
- ستوفر المحطة الكهرباء لـ 15 مليون نسمة
- تشارك في هذا المشروع حوالي 100 شركة تركية
- تشغل محطة "أكويو" الآن 30 ألف عامل ومتخصص في الطاقة النووية 80% منهم أتراك.
- لم تكلف المحطة خزينة الدولة أي أعباء مالية.
- تم تمويلها بنظام تمويل خاص مشترك.
- ستوفر 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
- تنتج سنويا 35 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء.
- توفّر على تركيا سنويا 1 مليار و500 مليون دولار من فاتورة الغاز الطبيعي المستورد.
- تدعم إيجابيا زيادة الدخل القومي لتركيا.
- شروط السلامة النووية وحماية البيئة مؤمّنة تماما في المحطة.
- العمر الافتراضي للمحطة 60 عاما.
- شيدت للعمال الطرق والمنازل والمقاهي والفنادق.
- تم وضع الوقود النووي في مخزن خاص بالوقود، لتصبح منذ هذه اللحظة المنشأة التركية نووية، وستظهر الطاقة النووية في تركيا.
- تم صب الخرسانة الأولى لوحدة الطاقة الأولى في أبريل 2018، والوحدة الثانية في يونيو 2020، والثالثة في مارس 2021
- سيسمح المشروع بانضمام تركيا إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية
- تبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاواط
- تم تمويلها بنظام تمويل خاص مشترك.
- يتضمن المشروع بناء 4 مفاعلات في قرية "أكويو" المطلة على البحر المتوسط.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)