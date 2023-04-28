اهم ما ستوفره محطة أكويو النووية التركية

حجزت تركيا بدعم ومساعدة روسية مقعدا لها في في قائمة الدول النووية، لتكون اول دولة في حلف شمال الاطلسي الناتو تدخل هذا المجال بمساعدة رسويا التي تعد غريمة الحلف الاول

وشيدت موسكو بواسطة شركةُ روس آتوم الروسية محطة أكويو التركية بكلفة عشرين مليار دولار وبقدرة 4800 ميغاواط اعتبرها في خطوة اعترتها الدول الغربية ضربة من واحدة من أقوى دول حلف الناتو بالنظر لتنامي العلاقات بين موسكو وأنقرة رغم التحذيرات

وفيما لم يحضر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الافتتاح لاسباب صحية، فقد اعتبر الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين المشروع بانه الاهم بين البلدين والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية في العالم وقال ان بلاده "تدخل اليوم بخطوات واثقة إلى مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، واصفا الحدث بالتاريخي" وشدد أن بلاده تلتزم بجميع المعايير والتوصيات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، وأعلن أن جميع وحدات الطاقة الأربع في محطة "أكويو" سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2028.

اهم ما ستوفره محطة أكويو التركية