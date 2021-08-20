اوامر سعودية عاجلة بشان تونس

امر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدعم تونس بشكل فوري وعاجل بكافة المستلزمات والاحتياجات الطبية وخاصة مادة الأوكسجين بما يساعد في تجاوز آثار جائحة فيروس كورونا.

3 الاف اسطوانة اوكسجين سعودية الى تونس

واعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن "هذه المساعدات الإضافية تشتمل على 3000 أسطوانة أوكسجين، و5 مولدات أوكسجين لخمسة مستشفيات تونسية، وتأمين حاويات لنقل 200 طن من الأوكسجين السائل، إضافة إلى تأمين المستلزمات الخاصة لدعم الأوكسجين"، مشيرا إلى أن المركز شرع في تأمين ونقل الدفعة الأولى من هذه المساعدات.

مليون جرعة لقاح

وفي وقت سابق ارسلت الرياض "مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأوكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهازاً لقياس النبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة لتخطيط القلب".

جهود طبية اضافية في المشفيات التونسية

ودعت عمادة الأطباء الوطنية في تونس منذ يونيو/ حزيران الماضي جميع الأطباء إلى العمل ساعات إضافية، وبذل مجهود أكبر والتجنّد في أداء مهمات بالمستشفيات الميدانية التي شيّدتها وزارة الصحة لإيواء مرضى وباء كورونا في مناطق عدة حيث طالبت بتأمين الأطباء حصص دوام إضافية في كل المستشفيات العامة والميدانية من أجل مكافحة أزمة التفشي الكبير للوباء إثر ظهور متحوّر "دلتا" الهندي في تونس التي تشهد أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة ونحو مائة وفاة يومياً.