اودت بحياة 400 الف شخص: واشنطن تعاقب اسرائيلي تورط في الحرب الاهلية جنوب السودان

يشار إلى أن الحرب الأهلية أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص على مدى خمس سنوات.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص لتورطهم بالحرب الأهلية في #جنوب_السودان.

وورد في بيان لوزارة #الخزانة_الأميركية، الجمعة، أن الأشخاص الثلاثة هم: المسؤول العسكري الإسرائيلي المتقاعد، إسرائيل زئيف، ورجل الأعمال الجنوب سوداني، أوباك ويليام أولاو، وذلك لقيادتهما كيانات أدت تصرفاتها إلى تمديد أجل الصراع، والمسؤول الجنوب سوداني، غريغوري فاسيلي، "لأعمال قوضت السلام والاستقرار والأمن" في البلاد.

كما أدرجت الولايات المتحدة 6 كيانات يملكها أو يسيطر عليها اثنان من الأشخاص الثلاثة على قائمة العقوبات.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تستهدف الأشخاص الذين "وفروا الجنود والمركبات المدرعة والأسلحة التي استخدمت لتأجيج الصراع."

وذكرت الولايات المتحدة أنها تنوي مواصلة استهداف أولئك الذين "يتربحون من بؤس ومعاناة شعب جنوب السودان".

يشار إلى أن الحرب الأهلية أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص على مدى خمس سنوات.