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اودت بحياة 400 الف شخص: واشنطن تعاقب اسرائيلي تورط في الحرب الاهلية جنوب السودان

اودت بحياة 400 الف شخص: واشنطن تعاقب اسرائيلي تورط في الحرب الاهلية جنوب السودان
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