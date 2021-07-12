اوربا تتجه لفرض عقوبات على زعماء لبنان

توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة بعد ان اعتبر ان “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر” وفق ما اكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الإثنين

وتابع وزير الخارجية الفرنسي الذي كان يتحدث من بروكسل: “والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة”.

وفي الشهر الماضي، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي زعماء لبنان المسؤولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وقال إن بعضهم قد يتعرض لعقوبات إذا استمر تعطيل خطوات تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات.

مبعوث فرنسي الى لبنان

تاتي هذه الخطوة فيما يحل موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في بيروت الثلاثاءبهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين

ووفق تقارير اعلامية لبنانية فان المبعوث الفرنسي سيعمل للضغط من اجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واجراء كل الخطوات الرامية الى تحقيق ذلك بالاضافة الى توجيه رسالة الى حزب الله لدفعه للقبول بالخطوات التي تصب في مصلحة لبنان

يذكر أنّ زيارة دوريل كانت مقررة يوم الخميس المقبل لكنه تمّ تقديمها إلى يوم غد الثلاثاء.

