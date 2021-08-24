اوربا تنتظر ازمة لاجئين جديدة بسبب الافغان

فيما اغلقت حركة طالبان الافغانية الطرق المؤدية الى مطار كابول الا امام الاجانب، فان تقارير تحذر من ازمة مهاجرين جديدة قد تواجهها القارة الاوربية التي تعمل على اغلاق ابوابها بعد موجة اللجوء السوري

ازمة اوربية بسبب اللاجئين الافغان

وكشف موقع "صوت أمريكا" أنه في عام 2015، كان غالبية الوافدين إلى أوروبا يفرون من الحرب في سوريا، بعد العبور إلى تركيا، فاليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، إما عن طريق العبور بالقارب إلى الجزر اليونانية أو بمحاولة اختراق الحدود البرية فوق نهر إيفروس الذي يفصل بين البلدين.

لكن المهاجرين الأفغان الذين يحاولون القيام برحلة مماثلة يواجهون العديد من العقبات، حيث تبني تركيا سياجا على طول حدودها مع إيران، الطريق الرئيسي للمهاجرين الأفغان المتجهين إلى أوروبا.

سياج حدودي في اليونان

وبالمثل، أكملت اليونان أيضا بناء سياج حدودي على طول حدودها البرية مع تركيا. ووجد العديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية من تركيا عن طريق القوارب أنفسهم عالقين في مخيمات اللاجئين المكتظة. كما جعل اتفاق المهاجرين لعام 2016 المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من الصعب على المهاجرين القيام بالرحلة.

وذكرت محللة الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، هيلينا هان، أن العديد من الأفغان سيجدون صعوبة في مغادرة البلاد في المقام الأول، مبينة أن "تدابير الردع، فضلا عن تدابير الاحتواء التي تتخذها البلدان المجاورة، وربما حركة طالبان نفسها ،مع استمرارهم في الكشف عن أجندتها الحقيقية، ستمنع فعليا الناس من مغادرة البلاد".

اغلاق مطار كابول امام الافغان

وكانت حركة طالبان قد اعلنت عن اغلاق الطرق المؤدية الى مطار كابول امام المواطنين الافغان وطالبت المتجمعين قرب المطار إلى العودة إلى منازلهم خاصة بعد اصدار عفو عن رجال النظام السابق