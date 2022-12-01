اوربا توسط الصين للضغط على بوتين

طلب الاتحاد الاوربي من الرئيس الصيني شي جين بينج الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالحرب على اوكرانيا وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الخميس، انه يطالب بوتين بـ"نظرة موضوعية".

اوربا توسط الصين لدى بوتين

ويزور ميشيل الصين، في ظل انقسام اوربي وشرخ هائل وغضب اميركي من نية غالبية دول القارة العجوم التقارب مع الصين فيما لا تزال الولايات المتحدة تنظم تحالفا ضد بكين وتكيل اليها الاتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وحصار تايوان فيما الهدف الاميركي ازاحة التنين الصيني عن قمة الصناعة في العالم، في وقت تعهد الرئيس الصيني بمواصلة تقوية العلاقات والاتصالات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وتشعر العواصم الأوروبية بالقلق حيال الروابط بين الصين وروسيا، غداة غزو موسكو لأوكرانيا المدعومة من الغرب، فيما يسعى ميشيل الى التوفيق بين مصالح المانيا الاقتصادية والمخاوف الاوربية الاخرى سيما ليتوانيا التي اقامت علاقات مع تايوان

كندا تتقدم لحرب على الصين

والاحد أعلنت كندا، ان انها خصصت 2.3 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الخمس المقبلة للخطّة التي تهدف إلى التخفيف من وطأة المخاطر التي تُمثلها الصين وذلك في اطار استراتيجيّتها الاقتصاديّة والدبلوماسيّة الجديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقالت تلك الاستراتيجية إنها ستعزز وجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستشدد قوانين الاستثمار لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الشركات الحكومية الصينية من السيطرة على سلاسل الإمداد بالمعادن المهمة.