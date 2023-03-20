اوكرانيا تراقب قمة بوتين- بينغ وتخشى من الدعم العسكري الصيني

تنظر اوكرانيا بعين القلق الى زيارة الرّئيس #الصيني شي جين بينغ إلى موسكو وتخشى ان تتخطى بكين حاجز الخوف والحذر وتقدم أسلحة لموسكو وبالتالي التأثير على نتيجة الحرب التي تعتقد كييف انها متعادلة على الرغم مما فقدته من اراضي وخسائر اخرى

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن سيرغي سولودكي نائب مدير مركز التحليل الأوكراني "نيو يوروب" " إنّ "توقّعات أوكرانيا هي بالحدّ الأدنى: ألّا تتدهور الأمور". وذلك بالنظر الى موقف الصين المحايد التي تدعم موسكو دبلوماسيا بحيث لم تدن الهجوم الروسي فيما اعلنت احترامها وحدة أراضي أوكرانيا وعادت لترفض قرار الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس فلاديمير بوتين

واعلن مسؤول أوكراني إنّ "كييف ستتابع عن كثب هذه الزيارة" التي تستمر من الاثنين الى الاربعاء واللقائين اللذين سيجمعان الرئيسين الصيني والروسي

وتدعي الاستخبارات الاميركية (سي آي أيه) على لسان وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) : "نحن مقتنعون بأنّ القيادة الصينيّة تعتزم أن تقدّم معدّات فتّاكة لروسيا"، ويضيف هذه المعدّات تشمل ذخائر وطائرات بدون طيار.

يذكر ان الصين دعت الى وقف الحرب بين روسيا واوكرانيا وطرحت في نهاية شباط وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصاً موسكو وكييف إلى إجراء محادثات ، الا ان الدول الغربية رفضت هذه الوثيقة التي تضمنت رفع العقوبات "الأحادية الجانب" ضدّ روسيا في الوقت الذي اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه من "الضروري العمل" مع هذه الدولة.