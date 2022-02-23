اوكرانيا تستدعي الاحتياط وتدعو مواطنيها لمغادرة روسيا فورا

أصدرت اوكرانيا الاربعاء، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط وأوصت رعاياها في روسيا بالمغادرة فورا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك «سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد».

من جهته قال مسؤول أوكراني، إن بلاده استدعت جنود الاحتياط في الجيش، وهو ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، موضحأ أنه أصدر مرسومًا باستدعاء جنود الاحتياط لفترة خاصة، لكنه استبعد تعبئة عامة.

طالب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الشركاء وحلفاء بلاده بتصعيد الضغط فورًا على روسيا، لوقف "عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" وضرب اقتصاده.

يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى منطقتين أوكرانيتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك عقب اعترافه بانفصال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.

وعلى إثرها، تصاعدت وتيرة التوترات بين روسيا والدول الغربية عقب اعتراف بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، عقوبات هائلة ضد موسكو، مهددة بتشديدها وتصعيدها حال أي غزو شامل ضد أوكرانيا.

غادروا فورا

وفي وقت سابق الاربعاء، أوصت حكومة أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة «الفورية»، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك في منطقة دونباس.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيانها «توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين المتواجدين في روسيا بالمغادرة الفورية، فيما ننصح بعدم السفر إلى الأراضي الروسية»

وتتجه أنظار العالم نحو أوكرانيا؛ تلك البقعة التي أدت لاحتدام الصراع بين كييف وموسكو، ومن خلفهما عدد من الأطراف؛ وبينما تتهم دول حلف شمالي الأطلسي«الناتو» روسيا باعتزام شن «غزو محتمل» لأوكرانيا، تؤكد موسكو أن الولايات المتحدة «ترعى حملة تضليل» لـ«اختلاق أزمة».

وتشهد الأيام القليلة الماضية توترًا حادًا بين موسكو من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر؛ إذ تتحدث كل من واشنطن ولند عن عقوبات هائلة تطال «أصدقاء وحلفاء بوتن».

خط الجبهة

وعلى خط الجبهة، أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الاربعاء، عن تعرض المناطق السكنية في أراضيهما الليلة الماضية إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار بقوع ووقع هجوم إرهابي في محطة انطلاق الترمواي في الجمهورية.

وقال المكتب التمثيلي في الجمهورية إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد في جمهورية لوغانسك، وقال: "خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ 114 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة".

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت بعثة الجمهورية دبالمركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن نظام وقف إطلاق النار،أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في دونيتسك 66 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت البعثة أن "قوات الأمن الأوكرانية قصفت ثلاث منشئات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في أقل من ساعة هذا الصباح، وأطلقت 28 قذيفة عيار 122 ملم و 12 لغما من عيار 120 ملم".

إلى ذلك قصفت 6 مناطق سكنية ، "فقد جرى قصف بيلايا كامينكا، ونوفايا مارييفكا، وبيتروفسكوي، وساخانكا، وبيزيمينوي، وكومينترنوفو. وتم إطلاق 38 لغما من عيار 120 ملم المحظور بموجب اتفاقيات مينسك، بالإضافة إلى قنابل آر بي جي".

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل القوات الأوكرانية.