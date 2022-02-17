اوكرانيا تستدعي سفير إسرائيل: هل تظنوننا قطاع غزة؟

نددت كييف بشدة الخميس، بطلب اسرائيل مساعدة روسيا في اجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من اوكرانيا ، وهي الحادثة التي اعتبر مسؤول اوكراني ان تل ابيب تعاملت خلالها مع بلاده كما لو انها قطاع غزة!.

واستدعت اوكرانيا في وقت سابق الخميس، سفير اسرائيل لديها ميخال برودسكي لتسليمه رسالة توبيخ على خلفية طلب بلاده مساعدة روسيا في هذا الخصوص.

وقال وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات في كييف استدعت برودسكي"للتوبيخ" والحصول على توضيحات بشأن مكالمة السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أشبيز، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف والتي تضمنت الطلب.

واضافت الوزارة أن برودسكي أوضح للمسؤولين الأوكرانيين خلال استدعائه أن أشبيز كان يسعى خلال الاتصال مع بوغدانوف إلى خفض التصعيد الحالي والتشديد على قلق إسرائيل إزاء دبلوماسييها ومواطنيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الطرفين "أجريا محادثة صعبة".

وجرى استدعاء برودسكي بعد أن نشر موقع "أكسيوس" الأربعاء، تقريرا ذكر أن أشبيز طلب خلال الاتصال مع بوغدانوف فتح روسيا ممرات آمنة لإجلاء المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا في حال دخول القوات الروسية إليها.

وأثار هذا التصريح استياء شديدا لدى السلطات في كييف.

والخميس قال مسؤول دبلوماسي أوكراني في حديث لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الخارجية الأوكرانية ستستدعي السفير الإسرائيلي، وصرح متسائلا: "تتعاملون معنا باعتبارنا ماذا؟ بمثابة قطاع غزة أو أي شيء آخر من هذا القبيل؟ إنه هراء".

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، مواطنيها الموجودين حاليا في أراضي أوكرانيا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وحثت الوزارة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا على خلفية التوتر في مجال الأمن مع روسيا وحوادث إطلاق النار والقصف في شرق البلاد حيث يستمر نزاع عسكري في منطقة دونباس.

وحتى الآن انسحب نحو 3300 إسرائيلي من أوكرانيا، وهو ثلث عدد مواطني إسرائيل الذين كانوا في البلاد قبل التصعيد الراهن، بينما يتوقع أن تنطلق الجمعة من الأراضي الأوكرانية 3 رحلات لإجلاء بعضهم.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".

وسخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".