اوكرانيا تستنجد بإسرائيل

استنجدت اوكرانيا باسرائيل الجمعة، طالبة منها التوسط لدى روسيا من اجل وقف إطلاق النار، بحسب ما نقله تقرير عن مصادر إسرائيلية وأوكرانية مطلعة

وقالت قناة "كان" الاسرائيلية ان المصادر ابلغتها ان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال مكالمة هاتفية الجمعة، التوسط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات بين موسكو وكييف في إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وحاولت إسرائيل التوسط في التوترات بين روسيا وأوكرانيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، وفق القناة.

كما سعى كل من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والحالي بينيت الاتصال بالسلطات المعنية واقتراح المساعدة في تخفيف التوترات بين البلدين.

وسبق ان طلب زيلينسكي من بينيت التوسط لدى الرئيس بوتين لحل الأزمة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تقديم اقتراحه إلى بوتين خلال لقائهما في سوتشي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الاخير رفض الاقتراح.

وأضافت القناة: "الآن، في ذروة القتال... كرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلبه بدفع إسرائيل للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لوقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر المعني بتفاصيل المحادثة الهاتفية، التي أجريت بناء على طلب زيلينسكي نفسه، أن هذا كان الغرض الرئيسي من المحادثة، وبعدها كان الرئيس الأوكراني ينوي التطرق إلى الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لبلاده".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليق من جانبه، على تقرير "كان": "لا نتطرق إلى تفاصيل المحادثة (التي جرت بين بينيت وزيلينسكي).

وأعلن الرئيس الروسي الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.