اوكرانيا تعتبر رئاسة روسيا لمجلس الامن "صفعة" بوجه المجتمع الدولي

اعتبرت اوكرانيا السبت، تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال الشهر الحالي، بمثابة "صفعة" في وجه المجتمع الدولي، وحذرت من محاولة موسكو إساءة استخدام هذه الرئاسة.

وفي اليوم الأول من شهر نيسان/أبريل الحالي الذب ستتولى فيه روسيا رئاسة المجلس المؤلف من 15 عضوا، بادر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى نشر تغريدة وصف فيها الرئاسة الروسية للمجلس بانها "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

ودعا كوليبا اعضاء المجلس الى التصدي لأي محاولة منها لإساءة استخدام هذه الرئاسة، علما انه كان وصف رئاستها هذه في وقت سابق بانها "مزحة سيّئة".

ومن المقرر ان يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا للمجلس حول "التعددية الفعالة"، بحسب ما اعلنت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا، مضيفة انه سيترأس ايضا جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 الجاري.

وبدورها، اعتبرت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنّه لا ينبغي ان يكون لروسيا مكان في مجلس الامن وهي الدولة التي "تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها".

وقللت جان بيار من اهمية رئاسة المجلس باعتبارها "فخرية".

وتتولّى روسيا الرئاسة الدوريّة لمجلس الأمن خلفًا لموزمبيق.