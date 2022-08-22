اوكرانيا تعلن عدد قتلاها

اكد القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، الاثنين، أن نحو تسعة آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، تاريخ الهجوم الروسي على بلاده منذ 6 اشهر تقريبا

وهذا اول تصريح لمسؤول اوكراني عن عدد القتلى بعد اعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن نحو 3 آلاف جندي أوكراني قُتلوا، ونحو عشرة آلاف أُصيبوا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيافي ابريل الماضي

وفي يونيو الماضي قالت لوفيغارو ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر قواته يوم 24 فبراير/شباط الماضي، "بإلحاق أكبر عدد من الضحايا" بالقوات الروسية، ذكر أن ما بين 60 و100 جندي أوكراني يموتون يوميا في دونباس

الكرملين اعترف -في بيان بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي- بمقتل 1351 جنديا، إلا أن الأوكرانيين يزعمون أن عدد القتلى الروس قد بلغ 30 ألفا.

وقد رجح الخبراء الذين قابلتهم صحيفة لوفيغارو أن عدد القتلى بين الجنود الروس في أوكرانيا يتراوح بين 12 ألفا و15 ألفا، وقد قدره الاختصاصي الأميركي مايكل كوفمان في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه بين 10 آلاف و12 ألف قتيل.