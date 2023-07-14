اوكرانيا تقر بتعثر هجومها المضاد

اقرت الرئاسة الاوكرانية الجمعة، بتعثر هجومها الذي اطلقته ضد الجيش الروسي الشهر الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها اي مفاوضات مع موسكو قبل مغادرة قواتها من اوكرانيا.

وقال أندريه يرماك رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية ان الهجوم لا يحرز تقدما سريعا في ظل المقاومة التي يبديها الجيش الروسي.

ونفى يرماك الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحافيين ان يكون الحلفاء الغربيون قد مارسوا ضغوطاً على كييف لتكثيف الهجوم.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اكد الاسبوع الماضي تكبيد القوات الاوكرانية أكثر من 26 ألف قتيل منذ بدء الهجوم المضاد الذي قال انه لم يحقق ايا من الاهداف المرسومة.

الى ذلك، اكد المسؤول الاوكراني الكبير ان بلاده لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قواتها على اراضي اوكرانيا، ولا يمكن حتى مجرد التفكير في التفاوض قبل ذلك.

وعاد وشدد على ان كافة الاطراف تدرك هذه الحقيقة "وتعرف اننا لن نتحدث مع الروس" قبل مغادرتهم الاراضي الاوكرانية.

وشن الجيش الروسي بين مساء الخميس وصباح الجمعة هجومًا ليليا من الجنوب الشرقي هو الرابع على التوالي بواسطة 17 مسيرة ايرانية الصنع قال الجيش الاوكراني عبر تلغرام انه اسقط 16 منها.

والخميس، اعلن الجيش الاوكراني انه اسقط 20 طائرة مسيرة هجومية روسية وصاروخي كروز اطلقتها القوات الروسية في هجوم ليلي استهدف كييف وانحاء عدة من البلاد مساء الاربعاء.

تهديد نووي

والخميس ايضا، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان بلاده ستتعامل مع وجود مقاتلات اف-16 في اوكرانيا باعتباره "تهديدا نوويا".

وقال لافروف في مقابلة مع موقع "لينتا دوت آر يو" ان روسيا لن تكون قادرة على تجاهل واقع ان هذه المقاتلات التي يدرس الغرب ارسالها الى اوكرانيا قادرة على حمل اسلحة نووية.

ويشير لافروف بذلك الى العقيدة النووية الروسية التي تحصر اللجوء الى هذا الخيار في حالاات محددة من بينها تهديد الامن القومي.

كما حذر لافروف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة ستكون لها "تداعيات كارثية" بسبب التهديد الذي تخلقه واشنطن واقمار التجسس التابعة للناتو.

وكان أليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكرانى أعلن مؤخرا ان بلاده تجري استعدادات بما فيها تجهيز المطارات الرادار وأنظمة الرادار والملاحة تمهيدا لاستلام مقاتلات اف-16، والذي توقع الرئيس فولودمير زيلينسكيان يتم بحلول نهاية العام.

وجاء ذلك بعد اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن وعدة دول في الناتو عن خطط خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على تلك المقاتلات.

وتعهد تحالف يضم 11 بلدا الاربعاء، بان يبدا اعتبارا من الشهر المقبل في بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الاميركية.

ومنذ اندلاع الحرب العام الماضي، قدم الغرب الى اوكرانيا أسلحة بقيمة عشرات المليارات. علما ان الولايات المتحدة قدمت وحدها اكثر من اربعين مليار دولار لهذا البلد من اجل مساعدته في التصدي للجيش الروسي.