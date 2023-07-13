كمائن الجيش الروسي تتصيد الجنود الأوكران (فيديو)

فشلت مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في تنفيذ هجومها المخطط على محور دونيتسك، حيث وقعت في شرك القوات الروسية.

تبين أن القوات الأوكرانية أخطأت في قراءة الخريطة وتقدير مكان وجود القوات الروسية، مما أدى إلى تشتتها وضياع أفراد طاقمها.

على الجانب الآخر، تمكنت القوات الروسية المتمركزة على محور دونيتسك من صد الهجوم الفاشل الذي نفذته المجموعة الأوكرانية، حيث استهدفت القوات الروسية أفراد المجموعة وأفشت هجومها.

وفي تصريح للقائد الروسي أبتي علاء الدينوف على قناة "سولوفيوف لايف"، أكد أن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، مشيرا إلى أن مقاتلي مفرزة "أخمات" الخاصة يسيطرون على خط النزول إلى كورديوموفكا.

وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الآخر في كليشيفكا".

استسلام جنود أوكرانيين

كما كشف فيديو عن اتصال مجموعة من الجنود الأوكرانيين المحاصرين، والبالغ عددهم 8 جنود من اللواء الـ128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مع الجنود الروس من اللواء الـ58 عبر تردد لاسلكي إنساني بهدف الاستسلام وإنقاذ حياتهم، بعد أن تم أحاطتهم بالكامل من قبل القوات الروسية.

وأكد الجنود الأوكرانيون أنهم حصلوا على تردد اللاسلكي عبر المنشورات الروسية، وأنهم غير قادرين على مواصلة القتال.

وأشار أحدهم إلى أنه قائد مجموعة في اللواء 128 الأوكراني، وأن عددهم 8 أشخاص ويوجد 5 جرحى بينهم اثنان في حالة خطيرة.

بعد تحديد الإحداثيات، استطاع الجنود الروس تحديد موقع المجموعة الأوكرانية بدقة، حيث قام الضابط الروسي بإصدار تعليمات للمجموعة الأوكرانية بالانتظار لاتخاذ إجراءات لاحقة.

