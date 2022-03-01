اوكرانيون يعترضون رتلا روسيا باجسادهم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حشدا من المدنيين الاوكرانيين وهم يعترضون باجسادهم طريق رتل عسكري روسي في منطقة تشيرنيهيف شمال البلاد.

ويسمع في المقطع صوت الحشد وهم يغنون النشيد الوطني، بعد أن تمكنوا من إيقاف قافلة الرتل الذي يضم دبابات ومدرعات روسية.

وأصاب صاروخ روسي في الساعات الأولى من صباح الاثنين مبنى سكنيا وسط تشيرنيهيف.

وقال أولكسندر إيفتشينكو، المتحدث باسم إدارة الطوارئ الحكومية في تشيرنيهيف، لوسائل الإعلام إن امرأة أصيبت بجروح طفيفة، وقد إخماد الحريق بالفعل.

Ukrainians are singing the Ukrainian anthem while stopping the convoy of Russian equipment in the Chernihiv region. I can stop admiring the resilience of these people. pic.twitter.com/NIrRCQVRFW — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، نشرت مقاطع تظهر المقاومة الشديدة للأوكرانيين في وجه القوات الروسية.

ومع استمرار الغزو، يتسابق الأوكرانيون للانضمام إلى المقاومة الشعبية التي تُعرف باسم "قوات الدفاع عن أرض أوكرانيا".

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الخميس الماضي، وقد فر أكثر من نصفهم إلى بولندا.