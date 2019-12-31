اول اعلان رسمي عماني بشأن الوضع الصحي لـ قابوس

ذكر التلفزيون العُماني نقلا عن البلاط السلطاني أن السلطان قابوس بن سعيد في "حال مستقر.. ويتابع برنامج العلاج المقرر".

كما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطان قابوس بن سعيد في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج.

وذكرت الوكالة "أن السلطان قابوس وجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم".

#السلطان_قابوس_بخير

نهنئ إخواننا في عمان الحبيبه و نحمد الله على سلامة السلطان قابوس ونسأل الله أن يرزقه الصحة والعافية والعمر المديد ...

🇸🇦❤🇴🇲 pic.twitter.com/z5i0XaTTXi — ABO_SALEM (@Abo_Salem_1976) December 31, 2019

وقد ازدادت المخاوف بشأن صحة سلطان عُمان بعدما قام بزيارة قصيرة لبلجيكا للعلاج هذا الشهر وعدم إعلان السلطات العمانية شيئا عن صحته بعد عودته.

والسلطان قابوس (79 عاما) هو حليف للغرب، ويحكم عمان منذ قيادته انقلابا أبيض عندما قام بإزاحة والده من الحكم عام 1970 بمساعدة بريطانيا، القوة المستعمرة السابقة للسلطنة.