اول تعليق لولي العهد السعودي بعد الاعتداء على ارامكو

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في المملكة “اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، فقد وأدلى الأمير محمد بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية” حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وندد رئيس كوريا الجنوبية،بالاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وقال انها لا تؤثر فقط على المملكة بل على الاقتصاد العالمي.

ودعا مون جاي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

وأسفر الهجوم، الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر/ أيلول، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.