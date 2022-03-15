اول دول عربية تمنح ترخيص للعملات المشفرة

دخلت مملكة البحرين عالم العملات الرقمية والمشفرة من خلال الترخيص الذي منحة البنك المركزي البحريني لـ شركة بينانس التي تعد أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة والذي بموجبه ستقدم الشركة المذكورة خدمات الأصول المشفرة من البنك المركزي في المملكة الخليجية

البحرين اول دولة ترخص العملات المشفرة

واشار الرئيس التنفيذي لبينانس تشانغ بينغ تشاو في بيان اصدره بالشراكة مع السلطات البحرينية عن ان “ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم”

وتقول بيناس أن المركزي البحريني يعد أول جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمنحها الموافقة المبدئية، مبينة أن هذه الموافقة تتطلب منها إكمال عملية التقديم الكاملة، والتي من المتوقع أن تكتمل في الوقت المناسب.

وتلمح الى امكانية فتح افاق للشركة في دولة الامارات والعربية السعودية، حيث اعلنت العام الماضي إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي بهدف إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية الامر الذي دفع الامارة الخليجية للتمهيد لهذه الخطوة من خلال سن قانون يحكم الأصول الافتراضية بانشاء هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.

وفي وقت سابق قال مدير الترخيص في بنك البحرين المركزي، عبدالله حاجي، إن الترخيص عبارة عن مسألة شكليات بمجرد انتهاء شركة بينانس من متطلبات التأسيس، ووصف البحرين بأنها المكان المثالي لإقامة مقر للبورصة الرقمية.

سباق دولي في عالم العملات الرقمية

وتعل الصين إلى أن تصبح أول بنك مركزي رئيسي يصدر عملة رقمية، كما يستكشف البنك المركزي الأوروبي إطلاق اليورو الرقمي في غضون السنوات الخمس المقبلة، وكثف بنك إنجلترا أبحاثه في ما أطلق عليه اسم "بريتكوين" دون تقديم أي تعهدات مؤكدة.

بدوره، قال الفيدرالي الأميركي إنه لن يتسرع في إصدار أي دولار رقمي.

وقال رئيسه، جيروم باول، إن هذا العام سيكون مهما في "تحريك الكرة".