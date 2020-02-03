ايران تعوض كل راكب 80 الف دولار.. تفاصيل مخفية عن اسقاط الطائرة الاوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين، الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وإنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.وقال زيلينسكي لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية: “بالنسبة للجانب الإيراني، فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة.. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر”.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

تفاصيل مخفية

لا تزال المعلومات حول استهداف الطائرة الأوكرانية فجر الثامن من يناير من قبل الحرس الثوري الإيراني تتكشف. وفي جديدها، ما أظهره تسجيل صوتي لقائد إحدى الطائرات المحلقة أثناء استهداف الأوكرانية يتحدث عن رؤيته لضوء صاروخ، بحسب وکالة “يونيان” الإخبارية الأوکرانية.

فقد نشرت تلك الوکالة مساء الأحد ما قالت إنه مقطع صوتي لمحادثة بين طيار إحدى الطائرات المحلّقة بالسماء وبرج المراقبة في مطار #طهران خلال الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية.

وقال الطيار خلال المحادثة إنه يرى ضوء الصاروخ وإصابته للطائرة وحدوث انفجار كبير.

إلى ذلك، نقلت “يونيان” عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن المحادثة بين الطيار الإيراني وبرج المراقبة تثبت أن إيران عرفت سبب انفجار الطائرة منذ البداية.

وفي نفس السياق، أفادت قناة “إيران إنترناشيونال”، أمس الأحد أن معلومات موثوقة كشفت أن قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، بعد أن علم باستهداف الطائرة الأوكرانية، أبلغ القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الذي حذره من انتشار الخبر، وطالبه بأن يعتبر التكتم على ما حدث أمراً عسكرياً من قائد أعلى.

وبناء على المعلومات التي وصلت “إيران إنترناشيونال”، فإن الاستخبارات التابعة للحرس الثوري هي التي قامت، في اليوم التالي للحادث (الخميس 9 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بإبلاغ المرشد الإيراني، علي خامنئي، بإطلاق الحرس الثوري صاروخاً على الطائرة الأوكرانية.

ووفقاً للمعلومات المذكورة، فقد حمّل المرشد الإيراني، يوم الجمعة 10 يناير الماضي، مجلس الأمن القومي مسؤولية المتابعة والإعلان عن الموضوع، وذلك خلال الاجتماع مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وخلال الاجتماع الذي انعقد مساء الجمعة، قرر مجلس الأمن القومي وقادة الحرس الثوري والرئيس الإيراني، الإعلان عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وأصاب صاروخ الطائرة في الثامن من كانون الثاني/يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف. واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ، بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث. ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا من بينهم 11 أوكرانيا.