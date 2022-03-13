ايران: احتمال مقتل اسرائيليين في هجوم اربيل "مرتفع للغاية"

قال الحرس الثوري الايراني ان احتمال "وقوع ضحايا من الكيان الصهيوني مرتفع للغاية" في الهجوم الصاروخي الذي شنه على اربيل عاصمة كردستان العراق الاحد، بينما استبعدت واشنطن ان يكون الهجوم قد استهدف قنصليتها في المدينة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق الأحد، مسؤوليته عن إطلاق 12 صاروخا باليستيا على أربيل في الساعات الأولى من صباح الاحد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن مصدر مطلع قوله ان "المركز الذي تم استهدافه في الهجوم الصاروخي هو موقع تجمع عدد كبير من الصهاينة".

واضاف المصدر انه "بالنظر إلى عدد الأشخاص الموجودين في هذه القاعدة فإن احتمال وقوع إصابات بشرية ووقوع ضحايا من الكيان الصهيوني مرتفع للغاية".

واوضح ان الهجوم انطلق من المنطقة الشمالية الغربية لإيران، مؤكدا ان "جميع هذه الصواريخ القوية أصابت أهدافها".

وتابع المصدر ان الهدف الرئيسي في هذا الهجوم كان "المقر الإسرائيلي وهو بعيد عن المواقع العسكرية الأمريكية".

واكد ان الهجوم يأتي ردا على هجمات انطلقت ضد ايران من العراق بتدبير من اسرائيل.

وقال "بعض الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد إيران انطلقت من الأراضي العراقية ولهذا السبب عمد الحرس الثوري الإيراني على معاقبة الكيان الصهيوني على نفس الأرض التي انطلقت منه التهديدات".

واضاف انه "من الطبيعي في حال استمرت هذه الجرائم أن يتم الرد عليها على الأقل على نفس المستوى بل بدرجات أعلى بكثير و كما لم يتوقعه الأعداء".

لا إصابات بين الأمريكيين

وفي الغضون، استبعدت واشنطن أن يكون الهجوم استهدف قنصليتها في اربيل، خلافا لما اعلنته السلطات في اقليم كردستان.

وكانت وزارة الداخلية في كردستان قالت ان الهجوم استهدف المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في حوار مع قناة "فوكس نيوز" ان واشنطن لا تعتقد أن القنصلية كانت هدفا لهذا الهجوم "بل إنه كان اعتداء على سيادة العراق".

#BREAKING

The moment of missile attack on US consulate in #Erbil pic.twitter.com/5u7tpsCaWy — Bashar Azeez (@bashargwani) March 12, 2022

ومن جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان العراق لزيادة قدراتها في مجال الدفاع الصاروخي.

وأكد سوليفان، في حديث إلى قناة "سي بي إس" اليوم الأحد أن الهجوم الصاروخي الإيراني لم يلحق أي أذى بمواقع أو مواطنين أمريكيين، معربا عن إدانة واشنطن لهذا القصف.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحديد هدف الهجوم الإيراني، مضيفا: "من الواضح تماما أننا سنفعل كل ما سيكون لازما للدفاع عن مواطنينا ومصالحنا وحلفائنا".

وتابع: "نجري مشاورات مع الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بغية مساعدتهما في الحصول على قدرات الدفاع الصاروخي كي تكونا قادرتين على حماية مدنهما".

وعلى صعيدها، أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي رفع بالأيام الأخيرة حالة التأهب بأنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية وبالمخابرات، تحسبا لرد إيراني على مقتل 2 من الحرس الثوري بغارة على سوريا.

وأشار موقع "يسرائيل هيوم" إلى أن "جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لمجموعة متنوعة من خيارات الرد الإيرانية، والتي يمكن أن تشمل صواريخ باتجاه شمالي البلاد، وهجوم على طول الحدود وحتى إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل"، في حين تمت الإشارة إلى أن "سكان الشمال أفادوا بازدحام حركة الطائرات الحربية".

وبعد أن أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، وتوعد إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة الماضية عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، قائلا إن القصف طال موقعا تابعا لإسرائيل هناك".