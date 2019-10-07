ايران: اعتقال نجمة إنستغرام المراهقة بتهمة تحريض الشباب على الفساد

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن السلطات ألقت القبض على نجمة موقع إنستغرام الإيرانية، سحر تبر، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو وكأنها نسخة مرعبة من أنجلينا جولي.

وبحسب الوكالة اعتُقلت تبر، ووُجَّهت لها تهماً، من بينها، التجديف، وازدراء الإسلام، وإهانة الزي الإسلامي، والحث على الرذيلة.

وكانت سحر تبر قد اجتذبت اهتماماً إعلامياً واسعاً، العام الماضي، حينما نشرت صوراً لها، وأشيع أنها خضعت لـ 50 عملية جراحة تجميل لتبدو شبيهة بالنجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، كما بدت في الصور، رغم أن معظمها، تمت معالجتها ببرامج تعديل الصور وفق تقرير لموقع بي بي سي

من هي سحر تبر؟

جذبت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً، اهتمام وسائل الإعلام، بعدما نشرت عدة صور ومقاطع فيديو، بدت خلالها "وكأنها نسخة مرعبة من أنجلينا جولي"، بحسب وصف محرر بي بي سي للشرق الأوسط، سباستيان آشر.

وأثارت تبر قلق المتابعين على موقع إنستغرام؛ حينما زعمت أنها خضعت لعشرات العمليات التجميلية لتحاكي هيئة النجمة الأمريكية، وظهرت بعينين جاحظتين، وابتسامة واسعة، وخدين غائرين، وأنف كاريكاتوري.

وبعد أن جذبت تبر المزيد من المتابعين على إنستغرام، ممن روّعتهم صورها، عادت وألمحت إلى أنها وضعت الكثير من مساحيق التجميل، كما قامت بمعالجة الصور ببرنامج الفوتوشوب، لتبدو في تلك الهيئة الشبحية، بمعنى آخر، حوَّلت نفسها لما يشبه التركيب الفني.

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن السلطات اعتقلت تبر بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأنها.

واتُّهمت تبر بازدراء الإسلام، والتجديف والحث على العنف والرذيلة، وإهانة الزي الإسلامي، كما تم حذف حسابها على موقع إنستغرام، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة ممن تورطوا في ملاحقات قضائية من المؤثِّرين ومدوني الأزياء في إيران.

وأثار نبأ اعتقال تبر، حالة من السخط على السلطات في إيران، لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ سخرت إحدى التغريدات من القبض عليها بالقول "كان على تبر أن ترتكب مخالفات قانونية أقل إثارة للجدل كالاختلاس أو القتل مثلاً".