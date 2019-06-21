ايران: امتنعنا عن إسقاط طائرة اميركية ثانية ونرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية 

قالت طهران الجمعة، انها اختارت عدم اسقاط طائرة استطلاع اميركية كانت ترافق طائرة التجسس التي اسقطتها الخميس، فيما اكدت انها "ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية.. وعلى الحرب بالدفاع المستميت"، ردا على تصريحات للمبعوث الأميركي بشأن إيران بريان هوك.

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني الجمعة إن طهران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية بالحرس الثوري قوله "كانت هناك طائرة أمريكية من طراز بي-8 على متنها 35 شخصا مع الطائرة المسيرة في المنطقة. هذه الطائرة دخلت أيضا مجالنا الجوي وكان من الممكن أن نسقطها لكننا لم نفعل".

الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في حسابه على تويتر إن إيران "ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية... وعلى الحرب بالدفاع المستميت"، ردا على تصريحات للمبعوث الأمريكي بشأن إيران بريان هوك.

وقال هوك يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض إن المساعي الدبلوماسية الأمريكية لا تمنح إيران الحق في الرد بالقوة العسكرية. وأضاف أن على إيران أن ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية.

