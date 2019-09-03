ايران تبلغ عمان رغبتها بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة

أبلغت إيران، الثلاثاء، سلطنة عُمان رغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن السفير الإيراني لدى عُمان، محمد رضا نوري شاهرودي، التقى وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، الثلاثاء، حيث “تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة”.

وقال شاهرودي إن “طهران تدعم دائما السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حاليا توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة”.

وأضاف: “نحن نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وبعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر في المنطقة بتصرفات غير لائقة”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية العُماني علاقات بلاده مع إيران بأنها “في تقدم”، وقال: “نحن وإيران في وئام وتنسيق مستمر بشأن القضايا السياسية والإقليمية ونتشاور باستمرار”، وفق “إرنا”.

وفي مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع “اتفاق عدم اعتداء” مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، من دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.

واتخذت طهران خطوة تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وتتهم واشنطن وعواصم خليجية، خصوصا الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.