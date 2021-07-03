ايران تتبرأ من الهجمات على المواقع الاميركية

تبرأت ايران من اي هجوم على القواعد الاميركية في العراق او سوريا نافيه بذلك اتهامات أمريكية بأنها قدمت الدعم للهجمات ، ونددت بالضربات الجوية الأمريكية على مسلحين تدعمهم هناك.

اميركا تتهم ايران بدعم الجماعات



وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بأنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء نقلت عن مجيد تخت روانجي مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة قوله "أي ادعاء ينسب إلى إيران... أي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق خطأ في الحقيقة ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة".

وتنص المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

اميركا تقر بالضربات على مواقع ايرانية

وقالت واشنطن للأمم المتحدة إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة متصاعدة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أمريكية في العراق.

لكن تخت روانجي قال "الذريعة الأمريكية بأن مثل هذه الهجمات قد نُفذت لردع... إيران وما يسمى بالجماعات المسلحة المدعومة من إيران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات... ليس لها أساس واقعي أو قانوني، لأنها تقوم على مجرد التلفيق وكذلك التفسير العشوائي للمادة 51".

وقال تخت روانجي في رسالة نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي".