ايران تحاكم 3 عملاء للموساد

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلًا عن مسؤول قضائي قوله أمس الإثنين: إن إيران ستحاكم قريبًا ثلاثة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، كانت قد اعتقلتهم في أبريل الماضي، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.



وقال المسؤول الإيراني مهدي شمسبدي: إن "الثلاثة كانوا يخططون لاغتيال علمائنا النوويين وفقًا لتقديرات المخابرات"، دون أن يحدد جنسية المعتقلين.



وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أفادت في أبريل/ نيسان الماضي، باعتقال ثلاثة أشخاص قالت إنهم جواسيس على صلة بوكالة المخابرات الإسرائيلية، في مقاطعة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إنه "من غير الواضح سبب وجود الثلاثة في سيستان بلوشستان، حيث لا توجد مواقع نووية.