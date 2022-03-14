ايران تحذر العراق بتكرار الهجمات الصارخية

حذرت الحكومة الايرانية السلطات العراقية من احتمال تكرار الضربات الصاروخية التي تبناها الحرس الثوري الايراني مؤخرا وادعى انها طالت مراكز تجسس اسرائيلية فيما تحدثت عن مصرع ضابط موساد كبير

تحذير ايراني للعراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية مرارا من أنه لا ينبغي استخدام أراضي العراق من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضد إيران.

وكان خطيب زادة يتحدث بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية على مدينة أربيل في شمال العراق.

صواريخ نادرة في هجوم اربيل

وكانت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، قد كشفت عن نوعية الصواريخ التي أطلقتها تجاه محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق ومكان انطلاقها.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، عن مصدر قوله، إن الصواريخ التي استُخدمت في هجوم أربيل من طراز فاتح 110، وانطلقت من المنطقة الشمالية الغربية في إيران.

وأضاف أن “قصفنا بعشرة صواريخ من طراز فاتح 110 مركزاً تابعا لإسرائيل في محافظة أربيل شمال العراق”.

استدعاء السفير الايراني

وأفاد بيان للحكومة العراقية الأحد أنها طلبت توضيحا "صريحا وواضحا" من إيران عبر القنوات الدبلوماسية بشأن هجوم باليستي على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال المجلس الوزاري العراقي للأمن القومي عقب اجتماع لبحث الهجوم الذي انطلق من أراض إيرانية إن العراق "ينتظر موقفا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان -في بيان- تعرض أربيل فجرا لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأميركية، من دون سقوط خسائر بشرية.