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فيديو: قصف صاروخي على القنصلية الاميركية في اربيل

منشور 12 آذار / مارس 2022 - 10:41
القنصلية الامريكية في اربيل
القنصلية الامريكية في اربيل

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صواريخ بمحيط القنصلية الامريكية ومحطة كوردستان 24  في منطقة  صلاح الدين في اربيل.

فيما تحدثت مصادر اخرى عن هجوم بطائرات مسيرة بالتزامن من نقل قوات اميركية من سورية وتعثر المباحثات النووية الايرانية الاوربية في فيينا 

 

واشارت المصادر الى ان القصف تسبب بأضرار مادية لقناة كوردستان 24، فيما لم يتم الحديث عن ضحايا

وقال احد المتابعين ان الصواريخ التي استهدفت اربيل قادمة من مقاطعة اذربيجان الايرانية 

 

 

 

 

 

 

 


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