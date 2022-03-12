فيديو: قصف صاروخي على القنصلية الاميركية في اربيل

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صواريخ بمحيط القنصلية الامريكية ومحطة كوردستان 24 في منطقة صلاح الدين في اربيل.
فيما تحدثت مصادر اخرى عن هجوم بطائرات مسيرة بالتزامن من نقل قوات اميركية من سورية وتعثر المباحثات النووية الايرانية الاوربية في فيينا
واشارت المصادر الى ان القصف تسبب بأضرار مادية لقناة كوردستان 24، فيما لم يتم الحديث عن ضحايا
وقال احد المتابعين ان الصواريخ التي استهدفت اربيل قادمة من مقاطعة اذربيجان الايرانية
الصورايخ التي استهدف القنصلية الامريكية في اربيل قادمة من مقاطعة اذربيجان في ايران حسب الفيديو صورايخ باليستية ايرانية pic.twitter.com/awpauBIzmo— عبدالرحمن بن عبدالعزيز AbA (@AbaAlthani83) March 12, 2022
انفجار ضخم استهدف #القنصلية_الأمريكية في #اربيل شمال #العراق .. 👇 pic.twitter.com/7N0cMeTSSh— ⚡فتى الجنوب الثائر⚡ (@ThayirAljanub) March 12, 2022
▪️ضرب قاعدة جوية بالقرب من القنصلية الأمريكية في #أربيل ب٤ صواريخ يعتقد أنها غراد #العراق pic.twitter.com/1GXsGd2rVi— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) March 12, 2022
#السفارة_الامريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار بعد هجوم الذي حصل بصواريخ على القنصلية الامريكية في #أربيل pic.twitter.com/qZMQg1TaGT— Mohammed_Muroo (@Mohammed_muroo) March 12, 2022
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