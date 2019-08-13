ايران تدرب الاف المتطرفين في 13 معسكرا

كشف تقرير نشرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، عن وجود 14 معسكراً لدى إيران لتدريب من وصفتهم بـ "إرهابيين" داخل حدودها، للهجوم على أهداف غربية، مستندة في معلوماتها لنشطاء من المعارضة الإيرانية.

وأوضح التقرير أن طهران تقوم في هذه القواعد العسكرية التي أنشأتها "قوة القدس"، الجناح الخارجي لعمليات الحرس الثوري الإيراني، بتدريب عناصر الميليشيات الوكيلة لشن الهجمات، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب على خلفية استهدافها المتكرر للناقلات والاستمرار بالتصعيد في البرنامجين النووي والصاروخي.

ووفق الصحيفة؛ فإن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) المعارضة التي تطالب بالإطاحة بالنظام الايراني، قالت إن طهران تستخدم هذه المعسكرات الإرهابية لتدريب "الوكلاء"، لشن عمليات في عمق أوروبا والولايات المتحدة.

وقال "شاهين قوبادي" المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛ إن نشطاء المعارضة قد تتبعوا ما يسمى مديرية تدريب "قوة القدس" التي يطلق عليها اسم الوحدة "12000" في الاتصالات الداخلية في إيران.

وأوضح أن معسكر "الإمام علي" عبارة عن قاعدة بمساحة 10 هكتارات، مع وحدات لهذه الميليشيات التي تخضع لإشراف "الحرس الثوري"، وتتمركز 8 قواعد في العاصمة طهران، وأخرى في جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.

وأضاف، أن المعسكرات الأخرى تقع في "الأهواز وعبادان"، ومناطق في غرب إيران، بالإضافة إلى معسكر في "سمنان" وسط البلاد، وفي "مشهد" مركز محافظة خراسان شرقي إيران.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية اتهمت وكلاء إيران بالهجمات التي طالت خمس ناقلات وسفينة شحن في مضيق هرمز والمياه الدولية والمياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، في وقت وصفت واشنطن إيران مرارًا بأنها "الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب"، واتهمتها مباشرة بتدريب الإرهابيين في الشرق الأوسط.