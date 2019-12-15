ايران ترحب بالمحادثات السعودية القطرية الرامية لحل الازمة الخليجية

رحبت ايران بالمحادثات بين السعودية وقطر والرامية لحل الخلاف المستمر بينهما منذ عامين، وذلك باعتبارها تطورا جيدا يصب في صالح منطقة الخليج.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد في الدوحة إن المحادثات بين السعودية وقطر لحل الخلاف المستمر بينهما منذ عامين تمثل تطورا جيدا يصب في صالح منطقة الخليج بأسرها.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران.

وتنفي الدوحة الاتهامات وتتهم جيرانها بمحاولة النيل من سيادتها.

وشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي انعقدت في السعودية يوم الثلاثاء في أكبر تمثيل قطري بالقمة منذ 2017.

وردا على سؤال في منتدى الدوحة عما إذا كان الاتصال بين الدوحة والرياض في الآونة الأخيرة في صالح المنطقة، قال ظريف "بالطبع هو كذلك".

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نفس المنتدى يوم السبت إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف المرير.

واجتمع الشيخ محمد لفترة وجيزة مع ظريف يوم الأحد وانضم للحاضرين أثناء كلمة وزير الخارجية الإيراني.

وسعت الولايات المتحدة والكويت للتوسط من أجل حل الخلاف الذي قوض مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران التي تتنافس مع السعودية على النفوذ في المنطقة.

