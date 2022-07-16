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ايران ترد على زيارة بايدن بحرق العلمين الاميركي والاسرائيلي

منشور 16 تمّوز / يوليو 2022 - 08:23
ردد الحشد هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"
ردد الحشد هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"

احرق عشرات الايرانيين الموالين للنظام المتشدد في  وسط طهران، العلمين الأمريكي والإسرائيلي رفضا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.

وردد الحشد هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما هو معتاد في التظاهرات المناهضة لأمريكا في إيران.

كما احتج المتظاهرون على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية التي بدأت في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.

وكان بايدن قد أكد في القمة الإقليمية التي استضافتها السعودية أن "الولايات المتحدة لن تنسحب من أمن الشرق الأوسط وتترك فراغا قد تحاول روسيا أو الصين أو إيران ملؤه".

كما وقع اعلان القدس مع رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي شدد على منع ايران من امتلاك السلاح النووي 


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