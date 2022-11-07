ايران تزعم اعتقال 26 اجنبيا من داعش نفذو هجوم شيراز

زعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، انها نفذت عملية امنية دقيقة وواسعة اعتقلت بموجبها كافة المتورطين في هجوم شيراز وعددهم 26 شخصا وادعت انهم ينتمون الى عدة دول ويجمعهم الولاء لداعش

ايران: ارهابيين اجانب في شيراز

وقالت الاستخبارات الايرانية ان العملية الامنية طالت "26 إرهابيا" وجميعهم من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، واضافت في بيان ان العملية الاوسع لوزارة الامن والاستخبارات واكثرها تعقيدا وتم اعتقال "جميع العناصر المتورطة" في التفجير الذي استهدف ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز جنوبي إيران يوم 26 اكتوبر الماضي حيث فتح عدد من الاشخاص النار على الحاضرين الى المكان للتبرك بالضريح مما اسفر عن مصرع نحو 13 شخصا واصابة 40 بجروح في حصيلة كانت اولية قبل ان ترتفع الى 20 قتيلا

وادعت الاستخبارات الايرانية ان المعتقلين كانوا يعدون لعمليات أخرى، بما في ذلك عملية في زاهدان جنوب شرق البلاد.

تفاصيل القبض على خلية شيراز

وحسب بيان الاستخبارات الايرانية "جميع المعتقلين غير إيرانيين وهم رعايا جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان"،

وقالت ان قائد وموجه ومنسق العملية من أذربيجان وقد دخل البلاد عبر مطار طهران الدولي، وتواصل مع ارهابيين في أذربيجان كما ارتبط بعناصر من داعش من خلال رابط العمليات للتنظيم الذي يتواجد في أفغانستان وفق مزاعم الاستخبارات الايرانية

افغاني دعم العملية في شيراز

وحسب تفاصيل العملية الامنية التي اوردها بيان الاستخبارات الايرانية فان الأفغاني محمد رامز رشيدي ويلقب أبو بصير قام بمساندة الهجوم في شيراز، فيما نفذها بشكل مباشر سحان كُمروني، ويلقب بأبو عائشة هو من رعايا طاجيكستان" واعلنت انه تم اعتقال العناصر المطلوبة في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان وقم وخراسان رضوي. وعلى الحدود الشرقية أثناء محاولة الهروب من البلاد.