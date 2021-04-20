ايران تعتبر محادثات فيينا بناءة وتهدد بوقفها!!

هددت ايران بوقف المحادثات النووية إذا قادت إلى ما وصفته بـ طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، بعد قليل من تأكيدها مفاوضات فيينا كانت بناءة، في الاثناء اعلنت موسكو ان الجولة الجديدة الاسبوع المقبل

ايران: يجب رفع العقوبات الاميركية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه يمكن رفع كافة العقوبات الأمريكية وإعادة تفعيل الاتفاق النووي خلال فتزة زمنية وجيزة.

وأكد ربيعي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على أن: "مباحثات فيينا بناءة، ونأمل التوصل إلى النتيجة المرجوة، ولا نسعى إلى نتائج مستعجلة"، مشيرا إلى أن "طهران غير مستعدة لتقديم امتيازات لواشنطن خارج إطار الاتفاق النووي".

وأضاف أن مباحثات فيينا تركز حاليا على الالتزامات التي ينبغي للأطراف تنفيذها للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه: "ليس لدى الحكومة أي أهداف انتخابية تجنيها من مباحثات فيينا، وهدفنا رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي ليست أداة انتخابية، بل هي قضية وطنية.

روسيا: الجولة القادمة بعد اسبوع

الا ان مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران، قال اليوم الثلاثاء، إن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكوماتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل.

وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر “اليوم عبرت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عن الارتياح للتقدم المحرز في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي”.

وأضاف “تقرر أخذ قسط من الراحة للسماح للوفود بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم. وستجتمع اللجنة مرة أخرى أوائل الأسبوع المقبل”.

وقال مبعوث الصين للصحفيين إن الطرفين بدءا عملية صياغة وإن الرؤية لديهما باتت أكثر وضوحا بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الوثيقة النهائية.