ايران تعلن احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان

قال الجيش الايراني الخميس، انه احتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بعد اصطدامها مع سفينة ايرانية، ما ادى الى فقدان واصابة عدد من افراد طاقم السفينة.

واوضح الجيش في بيان ان "سفينة مجهولة" في اشارة الى الناقلة، اصطدمت بسفينة ايرانية في مياه الخليج، ما تسبب في فقدان واصابة عدد من افراد طاقم الاخيرة.

واضاف انه اثر ذلك حاولت الناقلة الفرار لكن جرى احتجازها في بحر عمان، مشيرا الى انها كانت ترفع علم جزر مارشال.

وكانت البحرية الأميركية اعلنت في وقت سابق الخميس، ان القوة البحرية للحرس الثوري الايراني احتجزت الناقلة "أدفانتج سويت" التي ترفع علم جزر مارشال خلال إبحارها في المياه الدولية ضمن منطقة الخليج.

NAVCENT statement on Iran's unlawful seizure of a merchant vessel in the Gulf of Oman today: pic.twitter.com/EJxcsynA1m — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 27, 2023

وادانت البحرية الاميركية في بيان الخطوة الايرانية باعتبارها تنطوي على "زعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين"، داعية طهران الى الافراج عن الناقلة فورا.

واشار البيان الى قيام الحرس الثوري الايراني باحتجاز خمس سفن تجارية في المنطقة خلال العامين الماضيين في مخالفة للقانون الدولي.

وكانت الناقلة الضخمة المملوكة لشركة مسجلة في الصين وبنيت عام 2021، اطلقت نداء استغاثة خلال عملية احتجازها من قبل بحرية الحرس الايراني.

واحتجزت البحرية الايرانية مطلع الشهر اربع سفن قالت انها كانت تحمل الاف الاطنان من "الوقود المهرب". وقبل ذلك كانت تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج في ايار/مايو العام الماضي، ثم قامت بالافراج عنهما في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام.