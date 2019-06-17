ايران تفكك خلية تجسس اميركية وتنصب نفسها مسؤولة عن امن الخليج

كشفت القنوات الامنية الايرانية انها احبطت مخططات سرية اميركية بعد ان اماطت اللثام عن "شبكة تجسس إلكتروني أمريكية كبيرة" وفككتها واكد ان بلاده هي المسؤولة عن امن الخليج

وقالالأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى علي شمخاني إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بفضل معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.

ولم يعلن القيادي الايراني عن الحلفاء والواضح ان الامر يتعلق بالمساعدات الروسية الضليعة في هذا المجال

امن الخليج

وتحدث شمخاني عن الوضع المتازم في الخليج العربي وقال إن إيران مسؤولة عن أمن الخليج ومضيق هرمز، داعيا إلى إنهاء وجود الأمريكيين في المنطقة. وهي الضامنة لأمن الخليج ومضيق هرمز

ودعا الولايات المتحدة إلى إنهاء وجود قواتها في المنطقة، لأنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار وفق تعبيره

وتابع شمخاني القول إن الأمريكيين لم يسعوا يوما إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي لا يحق لهم أن يتحدثوا عن أمن شعوب المنطقة ودولها.