ايران تقصف كردستان العراق للمرة الثانية خلال 24 ساعة

كررت القوات الايرانية اعتداءاتها على الاراضي العراقية للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية مستهدفة مناطق كردستان العراق بواسطة اسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة

وقالت مصادر عراقية ان العدوان الايرانية بدأ منذ فجر اليوم الاثنين بقصف عدة مناطق كردية خاصة ناحية سيدكان فيما استهدفت امس ذات المنطقة من دون تسجيل خسائر في الارواح

والسبت، تبنى الحرس الثوري الإيراني، قصف مواقع في منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان متهما الاكراد العراقيين بتحريض الاكراد الايرانيين على الثورة ضد النظام وزعم استهداف جماعات ارهابية تحريضية عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران".

من جهتها قالت وسائل إعلام إيرانية ان الحرس الثوري جدد ضرباته ضد جماعة كوملة في كردستان العراق مستخدما وحدات المدفعية والطائرات المسيرة. وقالت "تم استخدام أسلحة ذكية ودقيقة لتحطيم مقر التجمع ومراكز التدريب والعمليات لهذه التنظيمات الكردية المصنفة على قائمة الإرهاب الإيرانية".