ايران تقلل من أهمية الانسحاب الأمريكي من سوريا

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري

قلل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأحد من أهمية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن انسحاب القوات الأمريكية من هناك “لا يعد إجراء كبيرا بالنظر إلى تواجد عدد كبير من هذه القوات (الأمريكية) في المنطقة”.

وجدد التأكيد على أن التواجد الأمريكي في سوريا كان من الأساس دون إذن أو طلب من الحكومة السورية، وقال إن “الأعداء، ومن دون إذن من سوريا، احتلوا جزءا من أراضي سورية وقاموا ببناء قاعدة لهم فيها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا، وقال إن القرار تم اتخاذه “بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش”