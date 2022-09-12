ايران تكشف عن مسيرة ستهدد بها حيفا وتل ابيب

كشفت السلطات الايرانية عن مسيرة جديدة قادرة على الوصول الى مدينة حيفا الساحلية في فلسطين المحتلة عام 1948 واكدت ان الطائرة بامكانها دك تل ابيب ايضا

مسيّرة "آرش 2"

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوات البرية الإيرانية تخصيص مسيّرة "آرش 2" للهجوم على حيفا، وتل أبيب واوضح ان "آرش 2" طائرة بدون طيار دقيقة استطاعت خلال مناورات "اقتدار 1401" البرية تدمير أهداف مماثلة للنقاط التي ضربها صاروخ "فتح 360".

وتابع: ننتظر الأوامر لاستخدام "آرش 2" للهجوم على حيفا، وتل أبيب تحديدا.

وتعدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة ذرية.

اسرائيل تحذر

وحذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، الزعماء الدينيين في إيران من "اللجوء إلى القوة ضد إسرائيل أو الإسرائيليين".

وقال بارنيا في كلمة ألقاها في جامعة ريتشمان القريبة من تل أبيب، الاثنين، "يجب أن تدرك القيادة العليا في إيران أن لجوء إيران أو وكلائها إلى القوة ضد إسرائيل أو الإسرائيليين سيُقابل برد مؤلم ضد المسؤولين (عن ذلك) على الأراضي الإيرانية".