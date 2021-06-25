ايران تماطل في الاتفاق مع الاوربيين وبلينكن يحذرها

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة 25 حزيران – يونيو 2021 إن إيران لم ترد على الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله الليلة الماضية داعية إلى رد "فوري" من طهران في حذرت واشنطن من تراجعها في خال استمرت سياسة المماطلة الايرانية

اوربا: لا رد ايراني على المراقبة

وذكرت الوكالة في بيان أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد" مضيفة أن مدير عام الوكالة رفائيل جروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران.

تحذير اميركي

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة 25 يونيو 2021 من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني ستكون "صعبة جداً" في حال طال أمد المفاوضات الجارية حالياً.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، "ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.