ايران تنأى بنفسها عن غارات الحوثي على الامارات

على الرغم من التورط الايراني الواضح في دعم انقلاب مليشسيات الحوثي في اليمن، ودعمه بالمال والسلاح ورفد قواته بالمستشارين والمقاتلين من احزاب ومليشيات تدعمها في المنطقة على رأسها حزب الله اللبناني، الا ان طهران نفت تورطها في الغارات الحوثية الاخيرة على الامارات، بل وظهرت في صورة الحمل الوديع داعية دول الخليج لحل الازمة اليمنية من باب الحرص على امن المنطقة.

اللهيان: خلافات اليمن شان داخلي

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيانأن "خلافات اليمن مع جيرانها شأن داخلي يمني"، وأضاف في كلمته امام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار: منذ بداية الأزمة اليمنية طرحنا مقترحات سياسية لحلها، والحرب ليست حلا للأزمة اليمنية".

وتابع: "نطلب من السعودية و الإمارات أن يتبنوا موقفا سياسيا لإنهاء الحرب و الحصار على اليمن و بدء حوار بين الأطراف اليمنية واستمرار الحرب لن يكون في صالح أي من الأطراف". وأردف: "الطريق مفتوح أمام السعودية لاستئناف العلاقات مع بلادنا، ومتى ما قررت الرياض إعادة فتح سفارتها في طهران نحن نرحب بها".

لافروف يهاتف ابن زايد

في الغضون بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، "الهجمات المستمرة من قبل الحوثيين على الإمارات" وسبل تسوية الأزمة في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وبن زايد أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب الإماراتي حيث "بحثا القضايا الحيوية لمواصلة تعزيز العلاقات متعددة الجوانب بين روسيا والإمارات".

وذكر البيان أن الوزيرين أوليا اهتماما خاصا لـ"مهمات التطبيق العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الأعلى".

وشدد الطرفان على "أنه لا آفاق لحل النزاع الذي طال أمده في اليمن بالقوة، وضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية في أسرع وقت ممكن عن طريق إجراء مفاوضات شاملة حول إيجاد حلول سياسية بمشاركة جميع القوى السياسية والأطراف الدينية والإقليمية الأساسية في هذا البلد ومع أخذ مصالحها بعين الاعتبار".

⁧#الحوثي_جماعه_ارهابيه⁩

⁦#Houthi_is_Terrorist_Group⁩

التعاطف الكاذب من بعض الناشطين والمنظمات والكيل بمكيالين..

الهدف تبييض جرائم المليشيات الحوثيه ومحاوله شيطنه الشعب اليمني الثائر ضد المليشيات الحوثيه الايرانيه pic.twitter.com/XZ0V3pgaPD — زعفران زايد Zafaran Zaid (@ZaidZafaran) January 24, 2022

غارات حوثية جديدة

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود، تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص.