ايران تنفي علاقتها بمليشيات استهدفها الطيران الاميركي في دير الزور

تنصلت ايران من علاقتها بمليشيات في سورية كانت قد تعرضت صباح يوم الاربعاء لغارات جوية اميركية في دير الزور السورية على حدود العراق ، حيث اسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر تلك المليشيا

وفيما اعتبرت الخارجية الايرانية ان الغارات عمل ارهابي ينتهك السيادة السورية، فقد اكدت عدم صلتها المليشيا او المكان المستهدف

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني على أن المواقع المستهدفة "لا علاقة لها بالجمهورية الإسلامية" ووصف الهجوم بأنه "انتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

واعلن الجيش الأمريكي إن غارات جوية استهدفت جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في وقت متاخر من يوم الثلاثاء في منطقة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق

وأفادت تقارير بمقتل ستة أشخاص في الغارات الأمريكية، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القتلى من مليشيا فاطميون التي تدعمها ايران

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات استهدفت مستودعات في بلدة عياش، الواقعة على نهر الفرات على بعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) شمال مدينة دير الزور، ومعسكر لواء فاطميون، وهو ميليشيا مدعومة من إيران، تتكون بنسبة كبيرة المقاتلين الأفغان الشيعة، ودعمت الجيش السوري في الحرب الأهلية في البلاد. ونشر المرصد، لقطات فيديو لانفجار كبير في عياش.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن الغارات "لحماية قوات أمريكية" في سوريا بعد العديد من الهجمات التي يشتبه أن جماعات مرتبطة بإيران تقف وراءها.

وتأتي الضربات بعد يوم من إعلان وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني أثناء "مهمة" في سوريا.